Элизабет Бэнкс снимет для Universal фильм про «кокаинового медведя»

Актриса и постановщица Элизабет Бэнкс, которая недавно срежиссировала последнюю часть фильма «Ангелы Чарли», снимет для студии Universal Pictures фильм «Кокаиновый медведь». Картина будет основана на реальных событиях, произошедших в штате Теннеси в 1985 году.

Производством ленты займется продюсерская компания Brownstone Productions, принадлежащая Бэнкс и ее мужу, Максу Хэнделману. К ним присоединятся продюсеры Фил Лорд и Крис Миллер — таким же составом они уже работали над франшизой «Лего. Фильм». Автором сценария выступил Джимми Уорден.

Курировать проект со стороны Universal будут исполнительный вице-президент по производству Мэтт Райлли и креативный директор Кристин Сан.

По словам источника Deadline, съемки планируется начать уже к лету.

Фильм расскажет историю, которая произошла в сентябре 1985 года. Тогда в Национальном лесу Чатахучи был найден медведь, умерший от передозировки наркотиками. Оказалось, что животное нашло сумку, выброшенную из самолета контрабандиста, в которой находилось 40 килограммов кокаина. Того, кто перевозил эту контрабанду, нашли мертвым за день до этого — он неудачно спрыгнул с парашютом и разбился. Впоследствии мужчину прозвали «кокаиновым медведем».