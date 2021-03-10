Исследование: люди не умеют думать ради удовольствия

Человек не умеет получать удовольствия от собственных мыслей, оказавшись в уединении. Об этом говорится в результатах исследования ученых из Университета Флориды, опубликованных в журнале Emotion, передает Naked Science.

Специалисты провели эксперимент, в рамках которого попросили добровольцев погрезить о чем‑то приятном, не занимаясь другими делами. Ожидалось, что это вызовет у положительные эмоции у людей, но для них опыт оказался скорее неприятным.

Задача просто помечтать провоцировала у участников опыта скуку, а она, в свою очередь садистские позывы и попытки убежать от своих мыслей любыми способами. Например, когда людям предложили убить муху, попавшую в кофемолку, большинство согласились это сделать. Во время другого эксперимента 67% мужчин и 25% женщин предпочли удар шокером, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями.

Результаты показали, что человек не понимает, как сделать мечтание и приятным, и полезным, вместо этого он хочет потратить время на выполнение какой‑то работы. Мечты о чем‑то позитивном, например, о мороженом добровольцам казались пустыми, а многие значимые темы расценивались как слишком сложные и вызывали стресс и тревогу.

«Похоже, людям и в голову не приходило, что они могут использовать свободное время, чтобы наслаждаться собственными мечтами», — заявила Эрин Вестгейт, руководившая исследованием.

Ученые провели еще один эксперимент, в рамках которого предложили участникам перечень тем, о которых можно поразмышлять. Выяснилось, что имея базу, люди думали ради удовольствия намного охотнее, и их опыт был в полтора раза позитивнее.

Специалисты пришли к выводу о том, что темы для мечтаний нужно формулировать заранее, и чтобы получить от них удовольствие, нужно выбрать для этого подходящее время.

Ранее ученые из Мичиганского университета выяснили, что люди с высоким уровнем самоконтроля медленнее стареют, дольше живут и обладают более крепким здоровьем. По словам специалистов, тело и мозг способных с детства контролировать свои эмоции, мысли и действия оказались биологически моложе. При этом самоконтроль не является врожденной особенностью.