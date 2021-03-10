перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исследование: люди не умеют думать ради удовольствия 9:13
CBS «Вся семья опечалена»: Букингемский дворец отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл
«Вся семья опечалена»: Букингемский дворец отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл Вчера в 23:40
Скунса Пепе ле Пью убрали из сиквела «Космического джема». Персонажа обвинили в пропаганде насилия Вчера в 22:55
Госдума приняла во втором чтении поправки, запрещающие проводить лекции без разрешения властей Вчера в 22:13
Объявлены номинанты премии BAFTA. В их числе — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского Вчера в 21:20
Олимпиада без иностранных зрителей, памятник Горбачеву в Берлине и другие новости дня Вчера в 21:00 Дайджест
Mehrad Vosoughi/Pexels Большинство россиян назвали рост цен главной проблемой общества
Большинство россиян назвали рост цен главной проблемой общества Вчера в 18:23
Основатель Zoom передал акции на 6 млрд долларов в качестве подарка Вчера в 18:16
В Москве, в районе Лесной улицы, появились граффити с Навальным в санях вместо боярыни Морозовой Вчера в 17:58
Образовательный проект «Кружок» выпустил короткометражку о московских журналистах в деревне Сардаял Вчера в 17:50
Burger King раскритиковали за шутку «Место женщины — на кухне», опубликованную 8 марта Вчера в 17:08
Подросток из Читы, прикуривший от свечи в храме, получил 120 часов обязательных работ Вчера в 16:58
greghuntmp/Instagram Главу минздрава Австралии госпитализировали после вакцинации от коронавируса
Главу минздрава Австралии госпитализировали после вакцинации от коронавируса Вчера в 16:44
Власти Таиланда предложили отправлять туристов на двухнедельный карантин на яхте Вчера в 16:16
Бренд игрушек Bratz посвятил куклу певице Sophie Вчера в 16:02
«Ростелеком» подал заявку на тестирование 5G в метро Вчера в 15:59
На Олимпиаду в Токио не пустят иностранных зрителей Вчера в 15:35
Пресс-материалы Spotify запустил в России программу поддержки начинающих музыкантов
Spotify запустил в России программу поддержки начинающих музыкантов Вчера в 15:09
Конкурс молодых художников Nova Art объявил лонг-лист 50 лучших проектов Вчера в 14:53
«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за посты с призывами к участию в митингах Вчера в 14:25
Отключить рекламу

Исследование: люди не умеют думать ради удовольствия

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:13

Человек не умеет получать удовольствия от собственных мыслей, оказавшись в уединении. Об этом говорится в результатах исследования ученых из Университета Флориды, опубликованных в журнале Emotion, передает Naked Science.

Специалисты провели эксперимент, в рамках которого попросили добровольцев погрезить о чем‑то приятном, не занимаясь другими делами. Ожидалось, что это вызовет у положительные эмоции у людей, но для них опыт оказался скорее неприятным.

Задача просто помечтать провоцировала у участников опыта скуку, а она, в свою очередь садистские позывы и попытки убежать от своих мыслей любыми способами. Например, когда людям предложили убить муху, попавшую в кофемолку, большинство согласились это сделать. Во время другого эксперимента 67% мужчин и 25% женщин предпочли удар шокером, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями.

Результаты показали, что человек не понимает, как сделать мечтание и приятным, и полезным, вместо этого он хочет потратить время на выполнение какой‑то работы. Мечты о чем‑то позитивном, например, о мороженом добровольцам казались пустыми, а многие значимые темы расценивались как слишком сложные и вызывали стресс и тревогу.

«Похоже, людям и в голову не приходило, что они могут использовать свободное время, чтобы наслаждаться собственными мечтами», — заявила Эрин Вестгейт, руководившая исследованием.

Ученые провели еще один эксперимент, в рамках которого предложили участникам перечень тем, о которых можно поразмышлять. Выяснилось, что имея базу, люди думали ради удовольствия намного охотнее, и их опыт был в полтора раза позитивнее.

Специалисты пришли к выводу о том, что темы для мечтаний нужно формулировать заранее, и чтобы получить от них удовольствие, нужно выбрать для этого подходящее время.

Ранее ученые из Мичиганского университета выяснили, что люди с высоким уровнем самоконтроля медленнее стареют, дольше живут и обладают более крепким здоровьем. По словам специалистов, тело и мозг способных с детства контролировать свои эмоции, мысли и действия оказались биологически моложе. При этом самоконтроль не является врожденной особенностью.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить