Госдума приняла во втором чтении поправки, запрещающие проводить лекции без разрешения властей

Госдума приняла во втором чтении поправки к закону об образовании, которые запрещают заниматься просветительской деятельностью без разрешения госорганов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект поддержали 305 депутатов (в основном из «Единой России»), против выступили 62, еще двое — воздержались.

В случае окончательного принятия закона он вступит в силу с 1 июня 2021 года. Документ закрепит понятие «просветительской деятельности» и запретит заниматься ею всем, кроме одобренных властями организаций.

Авторы законопроекта утверждают, что действующие нормы не определяют «порядок осуществления» такой деятельности и не выдвигают «требования к ее участникам». Необходимость принятия поправок они объясняют борьбой с пропагандой «антироссийских сил».

Такие пропагандистские мероприятия, говорится в пояснительной записке, поддерживаются из‑за рубежа и направлены на «дискредитацию» российской «политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя».

Научное сообщество призывает не вносить поправки. Проект просит отозвать в том числе президиум Российской академии наук, а петиция астрофизика Сергея Попова на сайте Change.org против поправок на данный момент собрала уже больше 230 тыс. подписей.