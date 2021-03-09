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Объявлены номинанты премии BAFTA. В их числе — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского

Валерия Корниенко
Вчера в 21:20

Члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премии BAFTA в области кино. В числе претендентов на звание лучшего фильма на иностранном языке — фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

Его соперниками в борьбе за награду станут «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Отверженные» Ладжа Ли, «Минари» Ли Айзека Чуна и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич.

Больше всего номинаций получили «Земля кочевников» Хлои Чжао и подростковая драма «Рокс» Сары Гаврон. Оба фильма упомянуты в семи категориях.

По шесть номинаций получили «Манк» Джека Финчера, «Отец» с Энтони Хопкинсом, «Минари» Ли Айзека Чуна и «Девушка, подающая надежды» Эмералд Феннелл, по пять — «Мавританец» с Тахаром Рахимом и «Раскопки» по сценарию Мойры Баффини.

В этом году на звание лучшего режиссера впервые номинированы четыре женщины. Помимо Чжао и Гаврон на награду претендуют Шеннон Мерфи («Молочные зубы») и Ясмила Жбанич («Куда ты идешь, Аида?»).

Полный список номинаций опубликован на сайте премии. Церемония вручения наград состоится 11 апреля.

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