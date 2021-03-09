Основатель Zoom передал акции на 6 млрд долларов в качестве подарка

Основатель платформы видеоконференций Zoom Video Communications Эрик Юань передал 40% принадлежащих ему акций, стоимость которых оценивается в 6 млрд долларов. Сделка оформлена как подарок, получатели не раскрываются, сообщает Yahoo News.

До передачи ценных бумаг Юань был крупнейшим акционером Zoom. Его доля оценивалась в 15% от акций компании.

По словам официального представителя, передача пакета акций «была произведена в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его супруги». Другие подробности не раскрываются.

В марте 2020 года инвесторы случайно подняли цену акций Zoom Technologies на 557% — они перепутали ее с сервисом Zoom Video Communications. На пике акции стоили 20,9 доллара. Капитализация компании из‑за путаницы подскочила до 25 млн долларов.