Большинство россиян назвали рост цен главной проблемой общества

Больше половины россиян — 58% — считают главной проблемой общества рост цен. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра» (признан в России иноагентом).

Однако доля тех, кто обеспокоен ростом цен, за последние годы стабильно снижается. В 2016 году этот вариант называли больше 80% респондентов, в 2018-м — уже 60–70%.

Также в числе наиболее острых проблем были названы бедность (40%), коррупция (39%) и рост безработицы (36%). Причем на коррупцию россияне обращают все больше внимания: в 2015 году уровень обеспокоенности составлял 24%, а в последние месяцы стабилизировался на уровне 39–40%.

Почти каждого четвертого опрошенного волнует расслоение населения на богатых и бедных, а также недоступность многих видов медицинского обслуживания и образования. Ограничение гражданских прав и демократических свобод беспокоит лишь 6% опрошенных.

Опрос проведен 18–24 февраля 2021 года среди городского и сельского населения. В нем приняли участие 1601 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах России.