В Москве в районе Лесной улицы появились граффити с Навальным в санях вместо боярыни Морозовой

В Москве в районе Лесной улицы появились граффити «Боярина на мороз» стрит-арт-художницы Евы Бусевич. Об этом она сама рассказала в инстаграме.

Работа создана по мотивам знаменитой картины Василия Сурикова, изображающей сцену из истории церковного раскола в XVII веке. Как и в оригинале, здесь есть повозка с санями, вот только сидит в них не боярыня Морозова, а Алексей Навальный. Среди уличной толпы также можно разглядеть Ангелу Меркель.

«Зависание бояр и продвинутой части народа в любимой игре под названием „раскол“», — описывает Бусевич свою работу.

Посмотреть граффити вживую можно в Весковском тупике. Однако стоит поспешить: так как изображение создано нелегально, коммунальщики могут закрасить его в любой момент.