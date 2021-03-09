Британский филиал сети ресторанов Burger King подвергся критике за шутку «Women belong in the kitchen» («Место женщины — на кухне»). Об этом сообщает Business Insider.
Представители Burger King хотели привлечь внимание к проблеме доминирования мужчин в индустрии общепитов. Поэтому шутка была по сути началом треда, текст которого выглядит следующим образом:
«Место женщины — на кухне. Если, конечно, они сами этого хотят. Только 20% шеф-поваров — женщины. Наша цель — изменить гендерное соотношение в ресторанной индустрии, помогая женщинам с построением карьеры в кулинарии», — сообщила компания в твиттере, после чего анонсировала свою стипендиальную программу для женщин-поваров.
Шутка получила десятки негативных реплаев, и некоторые подписчики заявили, что больше никогда не придут в ресторан сети. Burger King высмеяли конкуренты, среди которых KFC, которая посоветовала убрать публикацию с его страницы.
«Самый подходящий момент удалить этот пост был сразу после публикации. Второй подходящий момент — прямо сейчас», — написали представители KFC.
Burger King удалил твит, а специалист по построению бренда Аллен Адамсон заявил, что пост «не попал в цель». По его словам, твит не начинает мысль, а представляет мысль сам собой. Позже в твиттере компании появилась запись с извинением и обещанием в следующий раз не повторять таких ошибок.
По статистике, мужчины доминируют не только в индустрии общепитов, но и в сфере популярной музыки, в которой только 23% деятелей — женщины. Участники аналитического центра Annenberg Inclusion Initiative, изучающего разнообразие и инклюзивность в индустрии развлечений, выяснили, что в 800 песен, попавших в чарт Hot 100 Year-End Billboard с 2012 по 2019 год, женщины исполнили меньше четверти, а спродюсировали менее 2%.