Британский филиал сети ресторанов Burger King подвергся критике за шутку «Women belong in the kitchen» («Место женщины — на кухне»). Об этом сообщает Business Insider.

Представители Burger King хотели привлечь внимание к проблеме доминирования мужчин в индустрии общепитов. Поэтому шутка была по сути началом треда, текст которого выглядит следующим образом:

«Место женщины — на кухне. Если, конечно, они сами этого хотят. Только 20% шеф-поваров — женщины. Наша цель — изменить гендерное соотношение в ресторанной индустрии, помогая женщинам с построением карьеры в кулинарии», — сообщила компания в твиттере, после чего анонсировала свою стипендиальную программу для женщин-поваров.

Шутка получила десятки негативных реплаев, и некоторые подписчики заявили, что больше никогда не придут в ресторан сети. Burger King высмеяли конкуренты, среди которых KFC, которая посоветовала убрать публикацию с его страницы.

«Самый подходящий момент удалить этот пост был сразу после публикации. Второй подходящий момент — прямо сейчас», — написали представители KFC.