перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Подросток из Читы, прикуривший от свечи в храме, получил 120 часов обязательных работ 16:58
Главу минздрава Австралии госпитализировали после вакцинации от коронавируса 16:44
Власти Таиланда предложили отправлять туристов на двухнедельный карантин на яхте 16:16
Бренд игрушек Bratz посвятил куклу певице Sophie 16:02
«Ростелеком» подал заявку на тестирование 5G в метро 15:59
На Олимпиаду в Токио не пустят иностранных зрителей 15:35
Пресс-материалы Spotify запустил в России программу поддержки начинающих музыкантов
Spotify запустил в России программу поддержки начинающих музыкантов 15:09
Конкурс молодых художников Nova Art объявил лонг-лист 50 лучших проектов 14:53
«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за посты с призывами к участию в митингах 14:25
Slava Marlow выпустил клип на песню «Ты горишь как огонь». В главной роли – Karrrambaby 13:58
Умерла писательница Татьяна Полякова. Она написала более 90 детективных романов 13:54
aiww/Instagram Художник Ай Вэйвэй работает над монументом в честь Михаила Горбачева
Художник Ай Вэйвэй работает над монументом в честь Михаила Горбачева 12:50
Исследование: только 23% популярных музыкантов — женщины 12:19
Nextа выпустила фильм «Лукашенко. Золотое дно» про недвижимость президента Беларуси 12:14
В России выявили менее 10 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября 11:27
Москва, Татарстан и Ставрополь стали лидерами по количеству взяток в России 11:12
Adem AY/Unsplash Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов
Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов 11:05
Вышел трейлер сериала «Кунг-фу». Это ремейк одноименного проекта 1970-х 10:24
По мотивам романа «Ход королевы» поставят мюзикл 9:47
Аналитики: красноярские водители — самые вежливые в России 9:35
Отключить рекламу

Власти Таиланда предложили отправлять туристов на двухнедельный карантин на яхте

Виктория Шанина
Сегодня в 16:16

Правительство Таиланда предложило ввести обязательный двухнедельный карантин на яхте для туристов. Так страна сможет восстановить туристическую отрасль, которая серьезно пострадала во время пандемии коронавируса, сообщает Би-би-си.

На борт судна будут допускаться туристы с отрицательным тестом на COVID-19. Кроме того, пассажирам выдадут браслеты, которые отслеживают температуру тела, давление и местоположение.

В программе будут участвовать 100 яхт. Их владельцы уже открыли прием заявок на тестовый выход в море. Предположительно, инициатива принесет Таиланду 58 млн долларов (4,2 млрд рублей).

По информации Reuters, доходы туристической отрасли Таиланда упали на 83% за время пандемии. В 2020 году страну посетили 6,7 млн человек (почти в шесть раз меньше, чем в 2019 году).

В декабре 2020 года Таиланд вернул безвизовый въезд для россиян на срок до 30 дней. Теперь перед поездкой нужно оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
классика
Вивальди «Времена года». Гайдн «Прощальная симфония»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
рок
Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra
Великий режиссер с гитарой в руках
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Теги
BBC News
Reuters
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить