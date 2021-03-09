Власти Таиланда предложили отправлять туристов на двухнедельный карантин на яхте

Правительство Таиланда предложило ввести обязательный двухнедельный карантин на яхте для туристов. Так страна сможет восстановить туристическую отрасль, которая серьезно пострадала во время пандемии коронавируса, сообщает Би-би-си.

На борт судна будут допускаться туристы с отрицательным тестом на COVID-19. Кроме того, пассажирам выдадут браслеты, которые отслеживают температуру тела, давление и местоположение.

В программе будут участвовать 100 яхт. Их владельцы уже открыли прием заявок на тестовый выход в море. Предположительно, инициатива принесет Таиланду 58 млн долларов (4,2 млрд рублей).

По информации Reuters, доходы туристической отрасли Таиланда упали на 83% за время пандемии. В 2020 году страну посетили 6,7 млн человек (почти в шесть раз меньше, чем в 2019 году).

В декабре 2020 года Таиланд вернул безвизовый въезд для россиян на срок до 30 дней. Теперь перед поездкой нужно оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны.