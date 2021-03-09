«Ростелеком» подал заявку на тестирование 5G в метро

Компания Freshtel — «дочка» «Ростелекома» — подала в Госкомиссию по радиочастотам заявку на тестирование сети 5G в метро Москвы и Казани. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы к предстоящему заседанию комиссии. В «Ростелекоме» подачу заявки подтвердили.

По данным издания, речь идет о работе на частотах 3,4–3,8 ГГц. Именно такой диапазон считается оптимальным для сетей пятого поколения. При этом «Ростелеком» может стать единственным оператором, имеющим к нему доступ.

По словам представителя «Ростелекома» Валерия Костарева, российскому бизнесу грозит потеря конкурентоспособности, поскольку во всем мире сети 5G уже запускаются для коммерческого использования, а у нас их не ожидается до 2024 года. «Нужны хотя бы полигоны и опытные зоны, пусть эти зоны будут в таких местах, где создание помех другим сетям связи невозможно, например в метро», — отметил он.

Сейчас в диапазоне 3,4–3,8 ГГц уже работает оборудование Минобороны и Роскосмоса. В прошлом году Владимир Путин по просьбе Совета безопасности отказался выдать эти частоты для использования гражданским компаниям.

Вице-премьер Юрий Борисов рассказывал «Ведомостям», что предоставление таких частот возможно только временно и в отдельных крупных городах. Для развития 5G в России пока выделен диапазон 24,25–24,65 ГГц — не самый перспективный с точки зрения операторов.

Ранее МТС объявил о запуске первой в России пилотной пользовательской сети 5G. Она уже сейчас доступна в 14 локациях Москвы, а вскоре появится и в 10 местах в Петербурге.