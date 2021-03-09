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Конкурс молодых художников Nova Art объявил лонг-лист 50 лучших проектов

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:53

Всероссийский конкурс молодых художников Nova Art объявил длинный список 50 лучших работ. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе проекта.

С ноября 2020 года по январь 2021-го конкурс Nova Art принял более 650 заявок из 165 городов России, а также от российских авторов, проживающих в зарубежных странах, например Австрии, Германии, Канады и США. В этот раз возрастные рамки были расширены — в конкурсе смогли принять участие художники до 40 лет. Список выглядит следующим образом:


  • Алфутова Наталия, 38 лет, проект «Онейройд», Москва;
  • Артеменко Елена, 33 года, проект «Напряжение. Сопротивление. Разрыв — дополненный вариант», Краснодар;
  • Богомолова Анастасия, 35 лет, проект «Ассамбляж», Челябинск;
  • Бровина Алина, 33 года, проект «Micro Contact Map», Москва;
  • Вергазова Юлия, 34 года, проект «Floating Utopia», Москва;
  • Григоров Артем, 26 лет, проект «Анестезия», Москва;
  • группа Gray Cake (Сереченко Александр (38 лет) и Пряничникова Екатерина (31 год), проект «Loom», Москва;
  • группа «Ворожея» (4 участницы: 31 год, 31 год, 24 года, 29 лет), проект «Safari Verucca», Петербург;
  • группа «ДВР», проект «Голова Городнего. Миф о прародителе», село Горноводное, Приморский край;
  • группа «Ффррббрр» (2 участника: Борейко Даниил (32 года), Спиваков Максим (37 лет), проект «Так как должен предел быть», Москва;
  • группа «Художественный Кооператив „Бусинки“» (3 участницы: Шафаростова Юлия (30 лет), Афанасьева Ирина (25 лет) и Коваленок Катрин (26 лет), проект «Карта кожи», Краснодар;
  • группа из 2 художников: Молокова Мария (27 лет) и Маркелов Ипполит (27 лет), проект «Феноменология дрона», Москва;
  • группа из 2 художниц: Леонова Анна (28 лет) и Шумилова Елизавета (25 лет), проект «You are the best thing that happened to me in a whole day», Москва;
  • группа из 3 художниц: Морина Мария (38 лет), Соколовская Екатерина (33 года) и Карпова Марина (35 лет), проект «Светлые песни, сторона один», Петербург;
  • группа из 3 художниц: Седова Дарья (33 года), Безгинова Евгения (23 года), Зазуля Элина (26 лет), проект «Третий орган», Москва;
  • группа из 3 художниц: Толстухина Анна (24 года), Алексеева Наталья (38 лет) и Бондарь Екатерина (25 лет), проект «Embodied Internet», Москва;
  • Двинских Даниил, 22 года, проект «Симфония Новой Кожи», Москва;
  • Ершова Наталья, 32 года, проект «Пятая четверть», Москва;
  • Зайнабитдинова Алина, 32 года, проект «ART Volch’ya’goda», Москва;
  • Зайцев Вадим, 35 лет, проект «Скрытые возможности», Петербург;
  • Зубрицкая Александра, 26 лет, проект «G.U.T. feeling», Петербург;
  • Исаева Екатерина, 40 лет, проект «Горилла в ярости», Москва;
  • Кадырова Азиза, 26 лет, проект «De-canon», Москва;
  • Калиниченко Людмила, 36 лет, проект «(Subsurface) жизнь внутри формы», Патруши;
  • Капизова Диана, 27 лет, проект «Такая далекая рыба», Красногорск;
  • Катерина Муравьева (Капитонова Екатерина), 38 лет, проект «Диалоги», Петербург;
  • Конюхова Ира, 36 лет, проект «Я и не знала, что так умею», Удомля;
  • Лев Переулков (Гильмиев Азат), 23 года, проект «Кинестезия», Казань;
  • Любавская Екатерина, 38 лет, проект «Собирательный образ», Москва;
  • Мартыненко Анна, 35 лет, проект «Вибриссы», Петербург;
  • Миша Бурый (Лепяцкий Михаил), 34 года, проект «Techtaur», Набережные Челны;
  • Наконечный Евгений, 29 лет, проект «Следы невидимого», Королев;
  • Нечай Ксения, 29 лет, проект «Игнорируемые сообщества. Новая кожа», Москва;
  • Образумов Александр, 39 лет, проект «GLOBUS HYSTERICUS», Видное;
  • Обуховская Ксения, 26 лет, проект «Soft infiltration», Москва;
  • Омельянцева Алиса, 23 года, проект «Когда‑то здесь были призраки», Москва
  • Павловская Александра, 32 года, проект «Танюшка», Щелково;
  • Подкорытова Ульяна, 36 лет, проект «Автограф Блэки», Москва;
  • Попова Арина, 21 год, проект «Иван», Москва;
  • Правда Дарья, 39 лет, проект «Электрическое тело», Петербург;
  • Рябов Алексей, 34 года, проект «Мертвая игла, живая игла и волчанка», Москва;
  • Саутина Любовь, 35 лет, проект «Матернее сердце», Краснозаводск;
  • Скидан Софья, 25 лет, проект «Как бы ты назвала странность, которая собралась недостаточно», Сочи;
  • Таюров Даниил, 35 лет, проект «Излучение», Екатеринбург;
  • Филина Лилия, 22 года, проект «Антиуваров», Калуга;
  • Червонная Илина, 36 лет, проект «Амброзия Коктейль Пати», Москва;
  • Шенсневич Анастасия, 24 года, проект «Добро пожаловать», Новосибирск;
  • Fidjey (Толстова Юлия), 26 лет, проект «Основная линия повествования», Бор;
  • Movemoon (Бубнова Ольга), 33 года, проект «Новая кожа», Минеральные Воды;
  • Sasha Gosmant (Михайлова Александра), 35 лет, проект «К чему снится мыть окна», Москва.

Шорт-лист из проектов 12 финалистов будет объявлен в мае. Победителей
определит международное жюри, в которое вошли Зденка Бадовинац, Мария Линд, Джоана де Вос, Дмитрий Виленский (коллектив «Что делать?»), Таус Махачева, Петр Белый, Алексей Новоселов и Мартин Хонцик. После этого конкурсанты представят прототипы своих проектов на финальной выставке, которая пройдет в Петербурге летом.

Тема конкурса этого года — «Новая кожа: миф технологического тела». Куратор Nova Art 8 Снежана Кръстева (музей современного искусства «Гараж») предложила художникам поразмышлять о новой, формирующейся сейчас человеческой идентичности и ее границах, а также о механизмах создания политических мифов.

Nova Art — это платформа, которая объединяет художников, галереи, музеи, вузы, бизнес и различные институции. Целью конкурса является создание условий для воплощения художественных идей в реальность и развития современного искусства России. Его основное отличие от других конкурсов в том, что в нем участвуют ранее нереализованные проекты художников, находящиеся на стадии идеи. Подробности мероприятия можно узнать на сайте.

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