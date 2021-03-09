Конкурс молодых художников Nova Art объявил лонг-лист 50 лучших проектов

Всероссийский конкурс молодых художников Nova Art объявил длинный список 50 лучших работ. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе проекта.
С ноября 2020 года по январь 2021-го конкурс Nova Art принял более 650 заявок из 165 городов России, а также от российских авторов, проживающих в зарубежных странах, например Австрии, Германии, Канады и США. В этот раз возрастные рамки были расширены — в конкурсе смогли принять участие художники до 40 лет. Список выглядит следующим образом:
- Алфутова Наталия, 38 лет, проект «Онейройд», Москва;
- Артеменко Елена, 33 года, проект «Напряжение. Сопротивление. Разрыв — дополненный вариант», Краснодар;
- Богомолова Анастасия, 35 лет, проект «Ассамбляж», Челябинск;
- Бровина Алина, 33 года, проект «Micro Contact Map», Москва;
- Вергазова Юлия, 34 года, проект «Floating Utopia», Москва;
- Григоров Артем, 26 лет, проект «Анестезия», Москва;
- группа Gray Cake (Сереченко Александр (38 лет) и Пряничникова Екатерина (31 год), проект «Loom», Москва;
- группа «Ворожея» (4 участницы: 31 год, 31 год, 24 года, 29 лет), проект «Safari Verucca», Петербург;
- группа «ДВР», проект «Голова Городнего. Миф о прародителе», село Горноводное, Приморский край;
- группа «Ффррббрр» (2 участника: Борейко Даниил (32 года), Спиваков Максим (37 лет), проект «Так как должен предел быть», Москва;
- группа «Художественный Кооператив „Бусинки“» (3 участницы: Шафаростова Юлия (30 лет), Афанасьева Ирина (25 лет) и Коваленок Катрин (26 лет), проект «Карта кожи», Краснодар;
- группа из 2 художников: Молокова Мария (27 лет) и Маркелов Ипполит (27 лет), проект «Феноменология дрона», Москва;
- группа из 2 художниц: Леонова Анна (28 лет) и Шумилова Елизавета (25 лет), проект «You are the best thing that happened to me in a whole day», Москва;
- группа из 3 художниц: Морина Мария (38 лет), Соколовская Екатерина (33 года) и Карпова Марина (35 лет), проект «Светлые песни, сторона один», Петербург;
- группа из 3 художниц: Седова Дарья (33 года), Безгинова Евгения (23 года), Зазуля Элина (26 лет), проект «Третий орган», Москва;
- группа из 3 художниц: Толстухина Анна (24 года), Алексеева Наталья (38 лет) и Бондарь Екатерина (25 лет), проект «Embodied Internet», Москва;
- Двинских Даниил, 22 года, проект «Симфония Новой Кожи», Москва;
- Ершова Наталья, 32 года, проект «Пятая четверть», Москва;
- Зайнабитдинова Алина, 32 года, проект «ART Volch’ya’goda», Москва;
- Зайцев Вадим, 35 лет, проект «Скрытые возможности», Петербург;
- Зубрицкая Александра, 26 лет, проект «G.U.T. feeling», Петербург;
- Исаева Екатерина, 40 лет, проект «Горилла в ярости», Москва;
- Кадырова Азиза, 26 лет, проект «De-canon», Москва;
- Калиниченко Людмила, 36 лет, проект «(Subsurface) жизнь внутри формы», Патруши;
- Капизова Диана, 27 лет, проект «Такая далекая рыба», Красногорск;
- Катерина Муравьева (Капитонова Екатерина), 38 лет, проект «Диалоги», Петербург;
- Конюхова Ира, 36 лет, проект «Я и не знала, что так умею», Удомля;
- Лев Переулков (Гильмиев Азат), 23 года, проект «Кинестезия», Казань;
- Любавская Екатерина, 38 лет, проект «Собирательный образ», Москва;
- Мартыненко Анна, 35 лет, проект «Вибриссы», Петербург;
- Миша Бурый (Лепяцкий Михаил), 34 года, проект «Techtaur», Набережные Челны;
- Наконечный Евгений, 29 лет, проект «Следы невидимого», Королев;
- Нечай Ксения, 29 лет, проект «Игнорируемые сообщества. Новая кожа», Москва;
- Образумов Александр, 39 лет, проект «GLOBUS HYSTERICUS», Видное;
- Обуховская Ксения, 26 лет, проект «Soft infiltration», Москва;
- Омельянцева Алиса, 23 года, проект «Когда‑то здесь были призраки», Москва
- Павловская Александра, 32 года, проект «Танюшка», Щелково;
- Подкорытова Ульяна, 36 лет, проект «Автограф Блэки», Москва;
- Попова Арина, 21 год, проект «Иван», Москва;
- Правда Дарья, 39 лет, проект «Электрическое тело», Петербург;
- Рябов Алексей, 34 года, проект «Мертвая игла, живая игла и волчанка», Москва;
- Саутина Любовь, 35 лет, проект «Матернее сердце», Краснозаводск;
- Скидан Софья, 25 лет, проект «Как бы ты назвала странность, которая собралась недостаточно», Сочи;
- Таюров Даниил, 35 лет, проект «Излучение», Екатеринбург;
- Филина Лилия, 22 года, проект «Антиуваров», Калуга;
- Червонная Илина, 36 лет, проект «Амброзия Коктейль Пати», Москва;
- Шенсневич Анастасия, 24 года, проект «Добро пожаловать», Новосибирск;
- Fidjey (Толстова Юлия), 26 лет, проект «Основная линия повествования», Бор;
- Movemoon (Бубнова Ольга), 33 года, проект «Новая кожа», Минеральные Воды;
- Sasha Gosmant (Михайлова Александра), 35 лет, проект «К чему снится мыть окна», Москва.
Шорт-лист из проектов 12 финалистов будет объявлен в мае. Победителей
определит международное жюри, в которое вошли Зденка Бадовинац, Мария Линд, Джоана де Вос, Дмитрий Виленский (коллектив «Что делать?»), Таус Махачева, Петр Белый, Алексей Новоселов и Мартин Хонцик. После этого конкурсанты представят прототипы своих проектов на финальной выставке, которая пройдет в Петербурге летом.
Тема конкурса этого года — «Новая кожа: миф технологического тела». Куратор Nova Art 8 Снежана Кръстева (музей современного искусства «Гараж») предложила художникам поразмышлять о новой, формирующейся сейчас человеческой идентичности и ее границах, а также о механизмах создания политических мифов.
Nova Art — это платформа, которая объединяет художников, галереи, музеи, вузы, бизнес и различные институции. Целью конкурса является создание условий для воплощения художественных идей в реальность и развития современного искусства России. Его основное отличие от других конкурсов в том, что в нем участвуют ранее нереализованные проекты художников, находящиеся на стадии идеи. Подробности мероприятия можно узнать на сайте.