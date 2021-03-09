Доля женщин среди популярных артистов в США составила 23%. Об этом говорится говорится в результатах исследования ученых из Университета Южной Калифорнии, сообщает Pitchfork.

Научную работу, проспонсированную сервисом Spotify, провели участники аналитического центра Annenberg Inclusion Initiative, изучающего разнообразие и инклюзивность в индустрии развлечений.

Эксперты изучили показатели чарта Hot 100 Year-End Billboard. Из 800 песен, попавших в топ с 2012-го по 2019 год, женщины исполнили меньше четверти, а спродюсировали — менее 2%. Была изучена доля номинантов «Грэмми» в категориях «Запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучший новый артист» и «Продюсер года». Выяснилось, что количество женщин за последние девять лет выросло, и пик произошел в этом году: женщин среди претендентов на статуэтки оказалось чуть более 28%. При этом в 2017 году их было всего 6,4%.

Исследователи подчитали, что среди популярных американских музыкантов женщин, выступающих сольно, — 31%, играющих в группах — 7,3%, исполнительниц в целом — 21,6%, а пишущих песни — 12,6%. Наиболее активны артистки в поп-музыке — их 32%, и только 12,3% рэп-песен сыграны женщинами. 57,3% композиций, попавших в чарты, были созданы командами авторов, все участники которых были мужчинами, и меньше 1% треков написаны коллективами сонграйтеров, в которые вошли только женщины.

45,4% из 800 изученных песен исполнены не белыми музыкантами. Но в исследовании говорится, что из 1093 имен, указанных в качестве продюсеров этих композиций, только восемь принадлежат женщинам.

По случаю празднования Международного женского дня Spotify запустил кампанию Equal, цель которой — обеспечить равноправную среду для женщин в музыкальной индустрии по всему миру. В рамках программы стриминговый сервис вместе с журналом «Параллель» проведет кэмпы в Москве и Петербурге.