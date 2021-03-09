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Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:05

Роскомнадзор потребовал от администрации Telegram заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян. Об этом сообщает «Коммерсант».

В ведомстве пояснили, что работа таких сервисов нарушает закон о защите персональных данных, а использование ботов — права субъектов данных. Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы с целью найти тех, кто распространяет конфиденциальные сведения.

Издание напоминает, что с 1 марта в России вступил в силу закон об изменении правил обработки общедоступных персональных данных. Согласно документу, операторы не могут распространять опубликованную в интернете информацию о пользователях без их согласия. Площадки должны давать людям возможность выбрать, какие именно данные о них можно собирать, обрабатывать и использовать публично.

В этом году начали появляться ресурсы, собирающие информацию из открытых и слитых в сеть баз данных. Мессенджер уже заблокировал каналы, на которых содержатся домашние адреса и телефонные номера российских судей, сотрудников правоохранительных органов и СМИ.

Позже в телеграме появился архив с персональными данными предположительных сторонников политика Алексея Навального. Затем произошла утечка личной информации об активистке Дарье Серенко. Кроме того, неизвестные запустили канал «Рынок шкур», публиковавший персональные данные девушек, которых называл эскортницами и работницами секс-индустрии. Он набрал 240 тыс. подписчиков, однако позже его заблокировали за нарушение правил мессенджера.

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