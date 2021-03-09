Жители Красноярска выше всего оценивают вежливость на дорогах и соблюдение водителями правил дорожного движения. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков сервиса SuperJob, сообщает RT.

Водители из Красноярска оценили культуру поведения на дорогах на 3,6 балла из 5. Пешеходы дали оценку в 3,1 балла. Автолюбители в Москве, оценивая вежливость людей за рулем, поставили 3,5 балла, а пешеходы — 3,1 балла. Тройку лидеров замыкают Петербург и Пермь: поведение местных жителей водители оценили за 3,5 балла, а пешеходы — на 3 балла.

В Омске не водящие машину горожане оказались самого низкого мнения о людях за рулем — им поставили 2,4 балла. Водители вежливость оценили за 3 балла. В Новосибирске пешеходы поставили автомобилистам 2,8 балла, а пешеходы — 2,5 балла. В опросе приняли участие 13 тыс. людей, живущих в российских городах-миллионниках.

Ранее аналитики Федеральной службы судебных приставов сообщили, что суммарная задолженность россиян по штрафам ГИБДД увеличилась на 1 млрд рублей с прошлого года. В начале 2020 года сумма составляла 10,4 млрд рублей, а к 1 января 2021-го — около 11,3 млрд. Количество дел, переданных судебным приставам, выросло на 1,5 млн рублей. Средняя сумма долга составила 830 рублей — на 15 рублей меньше, чем в 2019 году.