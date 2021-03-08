Бэнкси выставил на аукцион работу о «медсестре-супергероине». Вырученные деньги он направит медикам

Бэнкси выставил на торги работу, которая появилась в главной больнице Саутгемптона во время первой волны пандемии. Об этом сообщает «Би-би-си».

На картине изображен мальчик, который держит в руке куклу-медсестру в маске и плаще. Рядом с ним в мусорном ведре лежат Бэтмен и Человек-паук.

На торги художник намерен выставить оригинальную работу, а в больнице останется ее копия. Стоимость картины оценивается в 2,5-3,5 млн фунтов стерлингов.