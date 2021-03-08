Две трети тропических лесов на планете уничтожены или пришли в упадок

С 2002 по 2019 годы в результате деятельности человека было уничтожено 34% первоначальных старовозрастных тропических лесов, еще 30% пришли в упадок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет неправительственной организации Rainforest Foundation Norway.

По ее данным, больше половины разрушений приходятся на район реки Амазонка в Южной Америке. Второе место по площади уничтожения тропических лесов занимают острова Юго-Восточной Азии, которые в основном принадлежат Индонезии. Третья в этом списке — Центральная Африка, в частности, бассейн реки Конго.

Общие потери лесов за 17 лет достигли более чем 600 тыс. квадратных километров. По площади это сравнимо с территорией Франции.

Уровень потерь тропических лесов в 2019 году примерно соответствовал годовому уровню разрушений за последние 20 лет: лес размером с футбольное поле исчезает каждые шесть секунд, пишет издание, ссылаясь на данные Института мировых ресурсов.

Авторы исследования отмечают, что по мере уничтожения тропических лесов возрастает вероятность изменения климата. Это, в свою очередь, затрудняет выживание оставшихся лесов.

В конце прошлого года ученые заметили, что в Бразилии некоторые тропические леса начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Причинами названы вырубка лесов, уменьшение количества осадков, волны жары и засухи.