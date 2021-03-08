перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Две трети тропических лесов на планете уничтожены или пришли в упадок 19:59
«Свобода и равенство!»: в Петербурге прошла феминистская акция в честь 8 марта 19:08
«Насилию.нет» выгоняют из офиса, Little Big выпустили новый клип и другие новости дня 18:50 Дайджест
Little Big/YouTube Little Big выпустили новый клип с Дмитрием Красиловым. На этот раз — в фиолетовом халате
Little Big выпустили новый клип с Дмитрием Красиловым. На этот раз — в фиолетовом халате 16:37
ЕСПЧ впервые рассмотрит дело из России о травмировании детей во время следствия по изнасилованиям 16:28
Власти США проведут серию кибератак против России из‑за взлома американских правительственных систем 16:06
ЕС представит проект паспортов вакцинации 17 марта 15:52
Военкомат в Ленобласти предложил россиянкам в честь 8 Марта сдать бывших в армию 14:59
Anna.Rivina/Instagram Анна Ривина заявила, что Росимущество попросило центр «Насилию.нет» освободить помещение в Москве
Анна Ривина заявила, что Росимущество попросило центр «Насилию.нет» освободить помещение в Москве 13:58
«Сбер» предложил исправить гендерное неравенство в названиях российских улиц 13:55
Американские кинокритики назвали «Землю кочевников» лучшим фильмом года 13:11
Народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров скончался в возрасте 89 лет 12:20
Echoviruses снял социальный ролик про стереотипы о ВИЧ. Саундтреком стала песня «Не целуясь» 11:13
Материалы пресс-службы К 8 Марта Spotify запустил кампанию в поддержку женщин в индустрии музыки
К 8 Марта Spotify запустил кампанию в поддержку женщин в индустрии музыки 11:05
За последние сутки в России выявили 10 253 случая коронавируса 10:51
Эминем выпустил анимированный клип на трек «Tone Deaf», в котором дал отпор культуре отмены 10:41
Скриптонит выпустил трек «Мама». На фитах — Баста, Feduk, Niman и Truwer 8:56
В Букингемском дворце считают, что принц Гарри и Меган Маркл «начали войну» против королевской семьи Вчера в 20:55
Совладельца «Чистой линии» оштрафовали на 100 тыс. рублей за убийство пяти оленей Вчера в 20:29
Ilya Krasilshchik/Facebook «Так нельзя, ребята»: Илья Красильщик о необходимости вакцинации
«Так нельзя, ребята»: Илья Красильщик о необходимости вакцинации Вчера в 20:08
Отключить рекламу

Две трети тропических лесов на планете уничтожены или пришли в упадок

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:59

С 2002 по 2019 годы в результате деятельности человека было уничтожено 34% первоначальных старовозрастных тропических лесов, еще 30% пришли в упадок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет неправительственной организации Rainforest Foundation Norway.

По ее данным, больше половины разрушений приходятся на район реки Амазонка в Южной Америке. Второе место по площади уничтожения тропических лесов занимают острова Юго-Восточной Азии, которые в основном принадлежат Индонезии. Третья в этом списке — Центральная Африка, в частности, бассейн реки Конго.

Общие потери лесов за 17 лет достигли более чем 600 тыс. квадратных километров. По площади это сравнимо с территорией Франции.

Уровень потерь тропических лесов в 2019 году примерно соответствовал годовому уровню разрушений за последние 20 лет: лес размером с футбольное поле исчезает каждые шесть секунд, пишет издание, ссылаясь на данные Института мировых ресурсов.

Авторы исследования отмечают, что по мере уничтожения тропических лесов возрастает вероятность изменения климата. Это, в свою очередь, затрудняет выживание оставшихся лесов.

В конце прошлого года ученые заметили, что в Бразилии некоторые тропические леса начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Причинами названы вырубка лесов, уменьшение количества осадков, волны жары и засухи.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
комедия
Рашн Юг
Летняя комедия с Семеном Трескуновым от режиссера «Кухни»

Другие материалы по темам

Теги
Reuters
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить