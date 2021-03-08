«Свобода и равенство!»: в Петербурге прошла феминистская акция в честь 8 марта

В Петербурге феминистки провели акцию в честь Международного женского дня. Об этом сообщает «Бумага».
Днем 8 марта активистки устроили шествие от станции метро «Чернышевская» до Малой Садовой улицы. Акцию анонсировало движение «Восьмая Инициативная Группа», называющее себя объединенным феминистским движением Петербурга. Она была посвящена требованию закона о домашнем насилии, освобождению политзаключенных, а также борьбе с женской бедностью.
По подсчетам «Северо-Запад. МБХ медиа», на акции собрались около 100 человек. Во время шествия они держали в руках плакаты «Свобода и равенство!», «Остановить насилие над женщинами», «Мое тело — мое дело» и скандировали лозунги «Свободу Юлии Цветковой!» и «Долой патриархат!». Также участницы акции пели частушки и водили хороводы.
Когда шествие закончилось, на Малой Садовой улице начались сменяемые одиночные пикеты против дискриминации, насилия и за равные права. Рядом с пикетирующими стояли несколько полицейских — они проверяли у них документы.
Во время акции была задержана феминистка и художница Катрин Ненашева. Правоохранители встретили ее прямо на выходе из дома. Они заявили, что девушка планировала «несогласованную акцию протеста радикального содержания». Накануне художница анонсировала в фейсбуке акцию «Красная цена», посвященную проблеме домашнего насилия.