«Свобода и равенство!»: в Петербурге прошла феминистская акция в честь 8 марта

В Петербурге феминистки провели акцию в честь Международного женского дня. Об этом сообщает «Бумага».

Днем 8 марта активистки устроили шествие от станции метро «Чернышевская» до Малой Садовой улицы. Акцию анонсировало движение «Восьмая Инициативная Группа», называющее себя объединенным феминистским движением Петербурга. Она была посвящена требованию закона о домашнем насилии, освобождению политзаключенных, а также борьбе с женской бедностью.

По подсчетам «Северо-Запад. МБХ медиа», на акции собрались около 100 человек. Во время шествия они держали в руках плакаты «Свобода и равенство!», «Остановить насилие над женщинами», «Мое тело — мое дело» и скандировали лозунги «Свободу Юлии Цветковой!» и «Долой патриархат!». Также участницы акции пели частушки и водили хороводы.