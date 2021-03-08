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Новости
Две трети тропических лесов на планете уничтожены или пришли в упадок 19:59
«Свобода и равенство!»: в Петербурге прошла феминистская акция в честь 8 марта 19:08
«Насилию.нет» выгоняют из офиса, Little Big выпустили новый клип и другие новости дня 18:50 Дайджест
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Little Big выпустили новый клип с Дмитрием Красиловым. На этот раз — в фиолетовом халате 16:37
ЕСПЧ впервые рассмотрит дело из России о травмировании детей во время следствия по изнасилованиям 16:28
Власти США проведут серию кибератак против России из‑за взлома американских правительственных систем 16:06
ЕС представит проект паспортов вакцинации 17 марта 15:52
Военкомат в Ленобласти предложил россиянкам в честь 8 Марта сдать бывших в армию 14:59
Anna.Rivina/Instagram Анна Ривина заявила, что Росимущество попросило центр «Насилию.нет» освободить помещение в Москве
Анна Ривина заявила, что Росимущество попросило центр «Насилию.нет» освободить помещение в Москве 13:58
«Сбер» предложил исправить гендерное неравенство в названиях российских улиц 13:55
Американские кинокритики назвали «Землю кочевников» лучшим фильмом года 13:11
Народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров скончался в возрасте 89 лет 12:20
Echoviruses снял социальный ролик про стереотипы о ВИЧ. Саундтреком стала песня «Не целуясь» 11:13
Материалы пресс-службы К 8 Марта Spotify запустил кампанию в поддержку женщин в индустрии музыки
К 8 Марта Spotify запустил кампанию в поддержку женщин в индустрии музыки 11:05
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Эминем выпустил анимированный клип на трек «Tone Deaf», в котором дал отпор культуре отмены 10:41
Скриптонит выпустил трек «Мама». На фитах — Баста, Feduk, Niman и Truwer 8:56
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«Так нельзя, ребята»: Илья Красильщик о необходимости вакцинации Вчера в 20:08
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Дайджест

«Насилию.нет» выгоняют из офиса, Little Big выпустили новый клип и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:50

Центр «Насилию.нет» (признан в России иноагентом) вынуждают покинуть их офис в Москве. В нем организация принимает жертв домашнего насилия, проводит группы поддержки и устраивает образовательные мероприятия.

Правительство США намерено в ближайшие три недели провести кибератаки на внутренние системы российских властей. Это станет ответом на взлом американских серверов, в котором подозревают Россию.

Умер советский пианист и музыкальный педагог Дмитрий Башкиров. Народный артист РСФСР скончался на 90-м году жизни.

В честь 8 Марта агентство Echoviruses выпустило ролик, посвященный стереотипам о взаимодействиях с ВИЧ-инфицированными людьми. Саундтреком к нему стала песня «Не целуясь» «Мумий Тролля».

«Сбер» к Международному женскому дню предложил называть новые улицы страны именами выдающихся россиянок. Цель инициативы — обратить внимание общества на важность гендерного равенства.

Spotify запустил кампанию в поддержку женщин в индустрии музыки. В рамках программы организуют музыкальные кэмпы для исполнительниц, а в самом сервисе появится раздел с треками женщин-креаторов со всего мира.

Военкомат в Ленобласти предложил женщинам в честь праздника сдать контакты своих бывших, чтобы тех забрали в армию. Дамам пожелали, чтобы их всегда окружали «настоящие защитники — не только родины», но и их самих.

В России за последние сутки выявили 10 253 случая коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 333 029.

Еврокомиссия 17 марта представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС. Правда, это будут не паспорта, а «зеленые электронные пропуска».

«Земля кочевников» удостоилась награды Critics Choice Awards в номинации «Лучший фильм». Создательница ленты, китаянка Хлоя Чжао, получила премию за лучшую режиссерскую работу.

Эминем выпустил анимированный клип на трек «Tone Deaf». Ролик стал ответом на кампанию хейтеров из тиктока, которые хотели «отменить» рэпера.

Little Big опубликовали видео на песню «Sex Machine». В одной из главных ролей — танцор Дмитрий Красилов, также известный как Пухляш.

Скриптонит выпустил новый трек «Мама». В записи приняли участие Баста, Feduk, Niman и Truwer.

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