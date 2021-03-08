«Насилию.нет» выгоняют из офиса, Little Big выпустили новый клип и другие новости дня

Центр «Насилию.нет» (признан в России иноагентом) вынуждают покинуть их офис в Москве. В нем организация принимает жертв домашнего насилия, проводит группы поддержки и устраивает образовательные мероприятия.

Правительство США намерено в ближайшие три недели провести кибератаки на внутренние системы российских властей. Это станет ответом на взлом американских серверов, в котором подозревают Россию.

Умер советский пианист и музыкальный педагог Дмитрий Башкиров. Народный артист РСФСР скончался на 90-м году жизни.

В честь 8 Марта агентство Echoviruses выпустило ролик, посвященный стереотипам о взаимодействиях с ВИЧ-инфицированными людьми. Саундтреком к нему стала песня «Не целуясь» «Мумий Тролля».

«Сбер» к Международному женскому дню предложил называть новые улицы страны именами выдающихся россиянок. Цель инициативы — обратить внимание общества на важность гендерного равенства.

Spotify запустил кампанию в поддержку женщин в индустрии музыки. В рамках программы организуют музыкальные кэмпы для исполнительниц, а в самом сервисе появится раздел с треками женщин-креаторов со всего мира.

Военкомат в Ленобласти предложил женщинам в честь праздника сдать контакты своих бывших, чтобы тех забрали в армию. Дамам пожелали, чтобы их всегда окружали «настоящие защитники — не только родины», но и их самих.

В России за последние сутки выявили 10 253 случая коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 333 029.

Еврокомиссия 17 марта представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС. Правда, это будут не паспорта, а «зеленые электронные пропуска».

«Земля кочевников» удостоилась награды Critics Choice Awards в номинации «Лучший фильм». Создательница ленты, китаянка Хлоя Чжао, получила премию за лучшую режиссерскую работу.

Эминем выпустил анимированный клип на трек «Tone Deaf». Ролик стал ответом на кампанию хейтеров из тиктока, которые хотели «отменить» рэпера.

Little Big опубликовали видео на песню «Sex Machine». В одной из главных ролей — танцор Дмитрий Красилов, также известный как Пухляш.

Скриптонит выпустил новый трек «Мама». В записи приняли участие Баста, Feduk, Niman и Truwer.