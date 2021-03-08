Власти США проведут серию кибератак против России из‑за взлома американских правительственных систем

Правительство США намерено провести ответные кибератаки на внутренние системы российских властей. Это станет ответом на взлом американских серверов, в котором подозревают Россию, пишет The New York Times.

Хакерские атаки пройдут в ближайшие три недели. Белый дом планирует провести их так, чтобы они были очевидны для российской разведки, военнослужащих и Владимира Путина, но при этом незаметны для остального мира.

В число контратак войдут экономические санкции против России. The New York Times отметил, что эффективных санкций осталось немного, поэтому пока неизвестно, какие конкретно вступят в силу в этот раз.

Также Вашингтон может принять меры против китайских властей. Хакерская группировка Hafnium из Китая, предположительно, причастна к взлому программного обеспечения компании Microsoft.

О кибератаке Microsoft сообщил 2 марта. Взлом коснулся уже 60 тыс. компаний и может привести к глобальному кризису.