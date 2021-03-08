ЕС представит проект паспортов вакцинации 17 марта

Еврокомиссия представит 17 марта свой первый проект паспортов вакцинации в Евросоюзе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера.

По его словам, документ не будет именоваться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск». Вопрос о его практическом применении страны ЕС решат позднее, отметил Мамер.

Ранее в Еврокомиссии объявили, что на решение всех технических вопросов в связи с введением в Евросоюзе паспортов вакцинации потребуется не меньше трех месяцев. Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что сертификаты о вакцинации могут появиться до конца лета.

Председатель ЕК Урсула фон дер Лейен позже рассказала, что при оформлении сертификата в него будет вноситься информация о вакцинации пациента, о выздоровлении от COVID-19 и результат тестирования на коронавирус. При этом будет соблюдаться конфиденциальность и безопасность данных.

В январе в России появились паспорта вакцинированных от коронавируса. Их можно получить в личном кабинете на портале госуслуг. Пока неясно, будут ли такие сертификаты давать гражданам преимущества.