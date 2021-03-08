«Сбер» предложил исправить гендерное неравенство в названиях российских улиц

К 8 Марта «Сбер» выступил с инициативой «Во имя женщин» — банк предлагает присвоить новым улицам страны имена выдающихся россиянок. На данный момент даже в столице в честь великих женщин названо меньше 1,5% улиц, отмечают в пресс-службе «Сбера».

Инициатива стартовала 8 марта. На сайте проекта рассказывается о женщинах России, внесших вклад в развитие науки, искусства, образования, спорта и других сфер жизни. Пользователи могут выбрать, в честь кого они хотели бы назвать улицу, или предложить свой вариант, рассказав в специальной форме историю выдающейся соотечественницы.

Сейчас на сайте опубликованы истории девяти женщин. Среди них — одна из первых женщин-химиков в России Юлия Лермонтова, одна из крупнейших представительниц русского авангарда художница Ольга Розанова, а также первая в мире женщина — оперный режиссер Наталия Сац.

Цель проекта — обратить внимание общества на важность гендерного равенства и подчеркнуть роль женщин в различных сферах деятельности. По его итогам «Сбер» отправит официальные запросы в мэрии российских городов с просьбой присвоить новым улицам имена заслуженных женщин.