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Народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров скончался в возрасте 89 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 12:20

Советский и испанский пианист и педагог Дмитрий Башкиров умер на 90-м году жизни. Причина смерти не указывается. Об этом сообщил музыкант Лев Маркиз.

«Сегодня скончался в возрасте 89 лет один из виднейших представителей русской пианистической школы — Дмитрий Башкиров. За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог», — написал скрипач.

Башкиров участвовал в ансамблях, давал сольные концерты и более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в мадридской Высшей школе музыки. Пианист получал предложения преподавать в многих странах, в том числе в Германии, Австрии и Финляндии. В 1990 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.

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