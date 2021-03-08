За последние сутки в России выявили 10 253 случая коронавируса

В России за сутки выявили 10 253 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 342 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.