За последние сутки в России выявили 10 253 случая коронавируса

В России за сутки выявили 10 253 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 342 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 333 029. За последние сутки вылечилось 10 322 человека, за все время — 3 922 246. За сутки умерли 379 пациентов, за весь период — 89 473.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 116,6 млн человек, 2,58 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (28,9 млн). На втором месте — Индия (11,2 млн), на третьем — Бразилия (10,9 млн).