Эминем выпустил анимированный клип на трек «Tone Deaf», в котором дал отпор культуре отмены

Тиктокеры запустили флешмоб, цель которого — припомнить Маршаллу Мэтерсу (настоящее имя Эминема) пропаганду токсичных отношений и домашнего насилия в хите «Love The Way You Lie», записанном совместно с Рианной в 2010 году. Песня рассказывает о попадании в ловушку сложных взаимоотношений, в которых борются любовь и ненависть.

Эминем выпустил анимированный клип на трек «Tone Deaf» из последнего альбома «Music To Be Murdered B — Side B». Ролик стал ответом на кампанию хейтеров из TikTok, которые хотели «отменить» рэпера.

В качестве публичного ответа Мэтерс выпустил видео, в котором главный герой отправляется в безумный трип с алкоголем, наркотиками и девушками. Во время путешествия на черном ретромобиле ему приходится участвовать в погоне от полиции.

Режиссером анимированного клипа стал Рэнди Криз, который всю жизнь мечтал поработать с Эминемом, но никогда не мог подумать, что это и правда произойдет.

Альбом «Music to Be Murdered By — Side B» вышел в декабре прошлого года. Спустя месяц Эминем выпустил клип на песню «Higher», в котором артист читает рэп на ринге и тренируется перед боем. Пластинка стала дополнением к пластинке «Music to Be Murdered By» — рэпер представил его без анонса в январе 2020-го.