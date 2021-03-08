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Скриптонит выпустил трек «Мама». На фитах — Баста, Feduk, Niman и Truwer

Виктория Шанина
Сегодня в 8:56

У Скриптонита вышел новый сингл «Мама». В записи приняли участие Баста, Feduk, Niman и Truwer.

Песня длится 5 минут и посвящена тяжелому жизненному пути, в котором на каждом этапе поддерживает мама. «Мама знает все про тебя, — поется в треке. — Мама дарит свет, мама сияет».

Послушать сингл можно на всех цифровых площадках.

Сингл может стать частью нового альбома «Свистки и бумажки». Артист анонсировал его выход в феврале, а релиз намечен на март.

Слухи о новом альбоме Скриптонита появились еще в январе, когда он разместил в своем инстаграме фото из студии с подписью «6». Многие расценили пост как анонс пластинки — если считать двойной концептуальный альбом «Уроборос» сразу за два, то рэпер на сегодняшний день представил уже пять релизов.

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