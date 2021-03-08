У Скриптонита вышел новый сингл «Мама». В записи приняли участие Баста, Feduk, Niman и Truwer.

Песня длится 5 минут и посвящена тяжелому жизненному пути, в котором на каждом этапе поддерживает мама. «Мама знает все про тебя, — поется в треке. — Мама дарит свет, мама сияет».

Послушать сингл можно на всех цифровых площадках.