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В Букингемском дворце считают, что принц Гарри и Меган Маркл «начали войну» против королевской семьи

Виктория Шанина
Сегодня в 20:55

Представители Букингемского дворца заявили, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл «начали войну» против королевской семьи. Они допустили критические высказывания в ее отношении во время интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

По словам источников издания, дворец и королевская семья будут «с достоинством молчать» и не станут комментировать интервью. Однако, возможны ответные действия, если в эфире прозвучат обвинения в адрес конкретных людей.

«Ответ будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика — на королевскую семью или на [конкретных] людей. Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут [герцог и герцогиня] Сассекские», — заявили представители дворца.

Тизер интервью с принцем Гарри и Меган Маркл появился в сети 1 марта. Спешл получил название «Практически невыносимо». Судя по ролику, супруги расскажут о личных проблемах и трудностях, с которыми столкнулись после переезда в США.

В январе 2020 года супруги заявили, что перестанут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов «Его и Ее королевское высочество». Кроме того, они больше не будут получать деньги из королевской казны. После этого пара переехала сперва в Канаду, а затем — в США.

В прошлом месяце представители Меган Маркл и ее мужа сообщили, что пара ждет второго ребенка. На каком месяце находится герцогиня Сассекская и какой пол у ребенка, не сообщается. Наследник станет восьмым в очереди на престол.

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