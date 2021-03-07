Совладельца «Чистой линии» оштрафовали на 100 тыс. рублей за убийство пяти оленей

Городской суд Московской области в Дмитрове назначил 100 тыс. рублей штрафа совладельцу «Чистой линии» Гагику Эвояну. Бизнесмен обвинялся в убийстве пяти оленей без специального разрешения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что Эвоян застрелил в подмосковном лесу трех самок и двух самцов диких благородных оленей. Вместе с двумя знакомыми он погрузил туши животных в автомобиль и скрылся.

Ущерб охотничьим ресурсам был оценен в 1,4 млн рублей. В отношении мужчин завели уголовное дело об охоте, совершенной «по предварительному сговору» и «причинившей особо крупный ущерб».

Сообщники Эвояна выплатили по 50 тыс. рублей. Судьи отметили, что все фигуранты раскаялись и возместили ущерб.

Гагика Эвояна арестовали в ноябре 2020 года. Во время обыска у него обнаружили около десятка единиц оружия, внедорожник из которого велась охота и микроавтобус-рефрижератор с логотипом «Чистая линия» для перевозки мороженого. На территории фермы одного из подозреваемых был найден могильник с останками других животных.