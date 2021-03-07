Ограбление в центре Москвы, отель Фаррелла Уилльямса в Майами и другие новости дня

Вступил в силу закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. За склонение к употреблению запрещенных веществ теперь может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

На реке Оби произошел пожар из‑за утечки газа на трубопроводе компании «Сибур». На месте возгорания могло находиться до 700 тонн широкой фракции легких углеводородов.

На жителя Петербурга завели уголовное дело о вандализме за оскорбительную надпись про Путина в метро. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Неизвестные вынесли 157 млн рублей из банка в центре Москвы. Деньги забрали из индивидуальных банковских сейфов.

Нидерландская газета рассказала о краже документов Pfizer и BioNTech российскими хакерами. Эти компании разработали вакцину против коронавируса.

Кибератака на программное обеспечение Microsoft коснулась 60 тыс. компаний. К устранению последствий взлома подключилось правительство США на всех уровнях, так как из‑за него может начаться глобальный кризис.

Сенат одобрил план Байдена по поддержке экономики на 1,9 трлн долларов. Деньги пойдут на борьбу с COVID-19, кампанию вакцинации, оказание помощи населению и предприятиям.

Netflix за год втрое увеличил свою выручку в России — платформа заработала более 3 млрд рублей. Самым популярным киносервисом остается ivi, заработавший за год 8,8 млрд рублей и занимающий 22,5% рынка.

Канадский дайвер Клейтон Хелкенберг нашел работающий iPhone 11 на дне озера. Владелица заявила, что утопила его еще полгода назад и давно смирилась с потерей.

Диснейленд, Universal Studios и другие парки развлечений и стадионы Калифорнии откроются для посетителей с 1 апреля. Количество гостей в них будет ограничено, а также их обяжут носить маски.

Aston Martin запустит широкое производство электромобилей с 2025 года. Компания начнет с гоночных автомобилей и городских внедорожников, а затем будет расширять линейку.

Фаррелл Уилльямс открыл в Майами свой первый отель. Исполнитель сравнил пребывание в нем с попаданием в фильм Уэса Андерсона.