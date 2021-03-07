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«Так нельзя, ребята»: Илья Красильщик о необходимости вакцинации

Виктория Шанина
Сегодня в 20:08

Илья Красильщик – журналист, который с 2008 по 2013 год занимал пост главного редактора «Афиши» и еще около года — директора по продуктам. В 2014-м он стал основателем проекта «Медуза» вместе с Галиной Тимченко после ее ухода с поста главного редактора «Ленты.ру». В 2019 году он покинул пост издателя «Медузы» и запустил «Яндекс.Лавку», в которой работает до сих пор. Также Красильщик записывает подкаст «Деньги пришли».

Публикуем пост Ильи Красильщикова на тему вакцинации от COVID-19 и социальной ответственности людей в период пандемии. Текст приводится без изменений, за исключением нецензурной лексики, которую мы вынуждены заменить.

«Я сейчас попробую воспользоваться силой своего фейсбука.

Я тут спросил в телеграм-канале нашего подкаста, про ковид-прививку. 20% не собираются прививаться, 20% в целом планируют, но вяло. Это аудитория телеграм-канала подкаста, то есть, очевидно, в стране ситуация сильно хуже.

Это полный трындец, ребята. Кажется, мы уникальная страна, где прививки доступны (да, не везде, но много где доступны), но люди не собираются прививаться. У этого много причин: недоверие к государству, отсутствие локдаунов, которые хочется наконец закончить, страх самой прививки, лень.

Так нельзя, ребята. Сейчас будет очень нечестное и манипулятивное сравнение, но я все равно это сделаю: количество смертей от короны (считаем избыточную смертность) в России постепенно приближается к количеству расстрелянных в 37-38 году. Мы переживаем национальную катастрофу, но поскольку умирают в основном пожилые и в основном тихо, это все проходит не очень заметно.

Когда вы отказываетесь прививаться, думая, что вы молодые и вам нипочем, вы должны думать о том, сколько людей вы можете заразить и сколько из них может умереть.

Когда вы отказываетесь прививаться, думая, что вас это не сильно касается, подумайте о том, сколько еще будут закрыты границы и кто захочет пускать людей из России, в которой нет ни локдаунов, ни системной борьбы с короной, а люди забили на вакцинацию (государство тоже, кажется, не сильно старается, но обращаться к нему особого смысла не вижу).

Когда вы отказываетесь прививаться, думая, что эта болезнь не такая уж и страшная, почитайте про новые штаммы короны, заразнее, опаснее и хуже обнаруживаемые. Как минимум привитый перенесет их легче. Как максимум — нужно скорее всем заработать коллективный иммунитет, пока не появилось еще куча адских штаммов.

Когда вы отказываетесь прививаться, думая, что вы прививаетесь непонятно чем, почитайте нормальные статьи про Спутник (на той же Медузе), если совсем готовы упороться, прочитайте в конце концов статью в Lancet, посмотрите, какое количество стран готовы ее покупать — и отделите работу российских ученых от отвратительного государственного пиара. Это разные вещи, которые делают разные люди (про Вектор и Чумакова то же сказать нельзя, кажется). В конце концов, странно искать абсолютно идеальное решение в ситуации, когда все настолько *** [плохо]. Считаете, что вакцина зло, выберите из двух зол меньшее. Если вакцина зло, то меньшее.

Мы очень разобщенная страна, с очень низким уровнем коллективной ответственности — к сожалению, государство много для этого сделало, но, блин, мы вообще-то тоже тут все живем и тоже ответственны за происходящее. Идите прививаться.

(Много спрашивают, привился ли я. Разумеется, да. Спутником, давно)».

Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» до общей регистрации препарата в Европе. Всего вакцину зарегистрировали уже 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек. В начале февраля ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал данные об эффективности «Спутника V» — она составила 91,6%.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 322 776, за все время вылечились 3 911 924 человек, умерли – 89 094. В мире число заразившихся коронавирусом превысило 116,6 млн человек, 2,58 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений

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