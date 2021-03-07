перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фаррелл Уильямс открыл отель в Майами. Он сказал, что в нем, как в фильме Уэса Андерсона 16:39
Девушке вернули iPhone 11, который полгода пролежал на дне озера в Канаде. Он все еще работает 16:05
Hakan Nural/Unsplash Нидерландская газета рассказала о краже документов Pfizer и BioNTech российскими хакерами
Нидерландская газета рассказала о краже документов Pfizer и BioNTech российскими хакерами 15:43
Исследование: в период пандемии люди стали чаще пить дорогой и крепкий алкоголь 15:34
Умерла чеченская правозащитница Хеда Саратова 14:47
Сенат одобрил план Байдена по поддержке экономики и населения на 1,9 трлн долларов 14:23
Взлом программного обеспечения Microsoft коснулся 60 тыс. компаний. Может начаться глобальный кризис 14:14
Кадр из фильма «Аквамен» Зак Снайдер показал очередной тизер «Лиги справедливости». Теперь с Акваменом
Зак Снайдер показал очередной тизер «Лиги справедливости». Теперь с Акваменом 13:34
В центре Москвы неизвестные ограбили банк на 157 млн рублей 12:42
На жителя Петербурга завели уголовное дело о вандализме за оскорбительную надпись о Путине в метро 12:18
«Диснейленд» и другие парки развлечений Калифорнии откроются впервые с начала пандемии 11:28
В России за сутки выявили 10 595 случаев коронавируса 10:50
Вступил в силу закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете 10:12
Светлана Радионова/Instagram На реке Обь произошел пожар из‑за утечки на трубопроводе компании «Сибур»
На реке Обь произошел пожар из‑за утечки на трубопроводе компании «Сибур» 9:50
Netflix за год втрое увеличил свою выручку в России. Платформа заработала более трех млрд рублей 8:56
Журнал Metal Hammer признал «Chop Suey» лучшей метал-песней XXI века Вчера в 20:29
The Streets ждет снятия локдауна, чтобы вернуться в клуб, в новом сингле «Who’s Got the Bag» Вчера в 19:42
Зара Ларссон представила новый альбом «Poster Girl» Вчера в 19:26
такси «ВКонтакте» Такси «ВКонтакте» перечислит 30% с поездок на помощь жертвам сексуального насилия
Такси «ВКонтакте» перечислит 30% с поездок на помощь жертвам сексуального насилия Вчера в 18:39
Гибель дельфинов в Причерноморье, циклонический паук в Москве и другие новости дня Вчера в 18:22 Дайджест
Отключить рекламу

Нидерландская газета рассказала о краже документов Pfizer и BioNTech российскими хакерами

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:43

Нидерландская газета De Volkskrant рассказала, что группа хакеров из России и Китая взломала сети Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и похитила документы компаний BioNTech и Pfizer, разработавших вакцину против коронавируса. Об этом журналистам рассказали источники, знакомые с ходом расследования, передает «Дождь».

Осенью 2020 года российские хакеры разослали ряду сотрудников EMA электронные письма с вредоносным программным обеспечением. В итоге злоумшыленники получили доступ к почтовому трафику и внутренним сетям агентства, обойдя двухступенчатую проверку. Они были подключены к системе организации более месяца. Хакеры замаскировали свой IP-адрес, поэтому в агентстве поначалу не замечали подозрительных попыток входа.

Источники заявили, что взломщиков интересовало не действие препаратов Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna, а то, в каких странах вакцины будут закупать и в каких количествах. В кибератаке, по словам одного из собеседников газеты, подозревают злоумышленников, связанных со Службы внешней разведки России.

О похищении данных о вакцине от Pfizer и BioNTech EMA сообщило еще в декабре прошлого года. С серверов агентства были украдены документы на регистрацию вакцины.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Теги
Pfizer
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить