Нидерландская газета рассказала о краже документов Pfizer и BioNTech российскими хакерами

Нидерландская газета De Volkskrant рассказала, что группа хакеров из России и Китая взломала сети Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и похитила документы компаний BioNTech и Pfizer, разработавших вакцину против коронавируса. Об этом журналистам рассказали источники, знакомые с ходом расследования, передает «Дождь».

Осенью 2020 года российские хакеры разослали ряду сотрудников EMA электронные письма с вредоносным программным обеспечением. В итоге злоумшыленники получили доступ к почтовому трафику и внутренним сетям агентства, обойдя двухступенчатую проверку. Они были подключены к системе организации более месяца. Хакеры замаскировали свой IP-адрес, поэтому в агентстве поначалу не замечали подозрительных попыток входа.

Источники заявили, что взломщиков интересовало не действие препаратов Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna, а то, в каких странах вакцины будут закупать и в каких количествах. В кибератаке, по словам одного из собеседников газеты, подозревают злоумышленников, связанных со Службы внешней разведки России.

О похищении данных о вакцине от Pfizer и BioNTech EMA сообщило еще в декабре прошлого года. С серверов агентства были украдены документы на регистрацию вакцины.