Исследование: в период пандемии люди стали чаще пить дорогой и крепкий алкоголь

Во время пандемии во всем мире вырос спрос на крепкий алкоголь дорогих брендов. Люди стали чаще делать коктейли дома и пить более качественные напитки. Результаты исследования опубликовал Financial Times.

В основном, люди тратят на дорогой алкоголь деньги, которые они откладывали на отпуск за рубежом, но не смогли поехать из‑за закрытых границ.

Мировые продажи текилы, водки и ликеров превысили уровень 2020 года. По словам аналитика Jefferies Эда Манди, самоизоляция привела к «огромному росту продаж» бутылок в розницу в магазинах, так как они выходят дешевле, чем в барах и ресторанах.

«Если вы застряли дома и не ходите по магазинам, вам проще купить одну большую бутылку крепкого алкоголя вместо 24 бутылок пива <…> Люди переходят от бренди к коньяку — меняют дешевые напитки на дорогие», — заявил Манди.

По прогнозам аналитиков, к 2024 году продажа элитных спиртных напитков увеличится более чем на 40%. Это примерно в четыре раза быстрее, чем у брендов средней ценовой категории.

Производитель алкоголя Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness) заявил, что в 2020 году продажи текилы выросли на 80%. Исполнительный директор компании Иван Менезес отметил, что в прошлом году усилилась тенденция по перехода с пива и вина на более крепкие напитки.

Компания Pernod Ricard заявила, что бренды виски Jameson и The Glenlivet также стали более востребованными, а продажи показали «устойчивый рост». При этом высокому спросу не помешало даже закрытие основных мест продаж (магазинов на вокзалах и в аэропортах).

Ранее жители российского села проголосовали за полный запрет продажи алкоголя. Однако решение жителей мало что изменит. Сейчас в Хамакаре ни у кого, кто торгует спиртным, нет лицензии на крепкий алкоголь. Пивом и коктейлями торгуют в двух коммерческих точках, а водка попадает в деревню нелегально.