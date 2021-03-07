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Сенат одобрил план Байдена по поддержке экономики и населения на 1,9 трлн долларов

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:23

Сенат Конгресса США одобрил план президента Джо Байдена по поддержке экономики на сумму 1,9 трлн долларов. Об этом сообщает CNN.

Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. При его рассмотрении был внесен ряд поправок, и теперь документ будет отправлен на финальное голосование обратно в палату представителей, где большинство составляют демократы. Голосование намечено на следующую неделю.

Согласно плану, который Байден представил в январе этого года, около 400 млрд предполагается выделить на борьбу с COVID-19 и кампанию вакцинации, 1 трлн — на оказание помощи населению, остальное — на поддержку предприятий, особенно сильно пострадавших во время пандемии, писал Reuters.

Проект подразумевает прямые выплаты американцам по 1,4 тыс долларов. Вместе с одобренным конгрессом в декабре чеком на 600 долларов сумма на человека в итоге составит 2000 долларов. Байден предлагает повысить размер минимальной зарплаты до 15 долларов в час и увеличить объем еженедельного пособия по безработице.

Демократам нужно успеть принять пакет мер до 14 марта, когда истекут сроки выплат дополнительных пособий по безработице, введенные для миллионов граждан в связи с пандемией. В итоговом варианте, который одобрил Сенат, еженедельные выплаты по 300 долларов будут выплачиваться до 6 сентября, не облагаться налогом будут только первые 10,2 тыс. и только для семей чей совокупный доход не превышает 150 тыс. в год.

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