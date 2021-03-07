Взлом программного обеспечения Microsoft коснулся 60 тыс. компаний. Может начаться глобальный кризис

В программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft была найдена уязвимость, из‑за чего пострадало около 60 тыс. компаний по всему миру. По информации Bloomberg, может начаться глобальный кризис, так как хакеры планируют взломать как можно больше организаций, прежде чем они смогут обезопасить свои компьютерные системы.

Представитель Белого дома США заявил, что на всех уровнях правительства принимаются меры, чтобы оценить и устранить последствия взломов. По его словам, угроза не только сохраняется, но и развивается. «Мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью», — добавил собеседник издания.

Взломы в основном коснулись малого и среднего бизнеса. Хакеры пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых и одной компании по производству мороженого.

Exchange Server – это программа, использующаяся для обмена сообщениями и совместной работы. При помощи уязвимости в ней, злоумышленники получили доступ к почтовым серверам организаций.

О кибератаке Microsoft сообщила 2 марта. В этот же день компания выпустила экстренное обновление программы, которое должно исправить уязвимость. Однако к 5 марта его установили только 10% скомпрометированных организаций и, как утверждает Reuters, взломы продолжаются.