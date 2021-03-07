В центре Москвы неизвестные ограбили банк на 157 млн рублей

Неизвестные грабители вынесли 157 млн рублей из банка в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД.

Сообщение о краже на улице 1-й Брестской поступило 6 марта. Денежные средства забрали из индивидуальных банковских сейфов.

В общей сложности из депозитарного помещения неизвестные украли 157 млн 170 тыс. рублей. Полиция завела уголовное дело о краже.

Ранее неизвестный мужчина обокрал московский ЦУМ на полмиллиона рублей. Вор заказал вещи домой, надел их и выпрыгнул в окно. Квартиру для этой аферы мужчина снял специально на сутки.