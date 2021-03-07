На жителя Петербурга завели уголовное дело о вандализме за оскорбительную надпись о Путине в метро

В Петербурге возбудили уголовное дело о вандализме против местного жителя, сделавшего оскорбительную надпись в адрес Владимира Путина. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Надпись размером 30 на 20 сантиметров обнаружил сотрудник метро на станции «Ленинский проспект». По версии следствия она появилась в вагоне 1 марта.

На поиски вандала ушло пять дней, поскольку на участке метро, где была сделана надпись, не ведется видеонаблюдение. Подозреваемым оказался 25-летний безработный по имени Вячеслав. У него уже есть судимость по статье о наркотиках.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее в Бангкоке к 43 годам и 6 месяцам тюрьмы приговорили 65-летнюю женщину по имени Анчан Прилерт за оскорбление монархии. Бывшая госслужащая разместила в фейсбуке и на ютьюбе несколько аудиозаписей с критикой короля. За это Прилерт признали виновной в нарушении закона об оскорблении или клевете в отношении монархии.