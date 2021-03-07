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«Диснейленд» и другие парки развлечений Калифорнии откроются впервые с начала пандемии

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:28

«Диснейленд», Universal Studios и другие парки развлечений и стадионы Калифорнии откроются для посетителей с 1 апреля. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата.

Открытие произойдет с рядом ограничений: количество гостей должно быть сокращено, все должны носить маски и соблюдать другие меры по предотвращению распространения инфекции.

В Калифорнии введена шкала риска заражения по округам. На «красном» уровне посещаемость общественных мест ограничена до 15%, на «оранжевом» — до 25% и на «желтом» — до 35%. Кроме того, есть «пурпурный» уровень, который не позволяет открывать объекты для посетителей. «Диснейленд» находится в округе Ориндж, который в сейчас относится именно к «пурпурному» уровню риска, но местные СМИ предполагают, что вскоре он может перейти в «красный» сектор.

У открытых спортивных и концертных площадок в Калифорнии есть несколько иной набор критериев повторного открытия, согласно которому объекты смогут вернуться к работе, даже если их округа относятся к «пурпурному» уровню.

В начале года власти округа Ориндж решили превратить Диснейленд в городе Анахайм в центр массовой вакцинации от коронавируса. Парк развлечений не принимал гостей с марта 2020 года, когда началась пандемия. До этого он был крупнейшим работодателем в округе.

Парижский Диснейленд тоже откроется для посетителей в апреле. Самый известный в Европе парк развлечений повторно закрылся в конце октября из‑за введенного во Франции локдауна, связанного со второй волной пандемии COVID-19.

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