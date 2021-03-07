Сегодня, 7 марта, вступил в силу закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщает агентство «Москва».

За склонение к употреблению запрещенных веществ в сети теперь может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В случае смерти двух и более потерпевших, то наказание составит от 12 до 15 лет лишения свободы с возможным запретом занимать определенные должности на срок до 20 лет.

Ранее Владимир Путин заявил, что без контроля за интернетом общество начнет разрушаться.

В декабре прошлого года Госдума приняла законопроект, который увеличивает штрафы за размещение и распространение информации о наркотиках в интернете. Согласно поправкам, которые вносятся в административный кодекс, штрафы за пропаганду наркотиков в сети для физических лиц составят от 5000 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — штраф от 1 млн до 1,5 млн рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.