Журнал Metal Hammer признал «Chop Suey» лучшей метал-песней XXI века

Авторитетный музыкальный журнал Metal Hammer составил топ-100 величайших метал-песен XXI века. Первое место заняла «Chop Suey» группы System of a Down.

При формировании рейтинга издание опросило критиков, музыкантов и читателей, а затем проанализировало их ответы. «Chop Suey» в жесткой конкуренции смогла опередить треки Deftones, Slipknot, Ghost и Trivium.

Metal Hammer называет песню System of a Down одной из немногих, объединивших поклонников метала со всего мира. У клипа на нее более 1 млрд просмотров на ютьюбе, а у самого трека — 600 млн прослушиваний на Spotify.

Полный список величайших метал-песен доступен только в печатной версии журнала.