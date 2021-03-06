The Streets ждет снятия локдауна, чтобы вернуться в клуб, в новом сингле «Who’s Got the Bag»

Майк Скиннер, он же The Streets, выпустил оду грядущему снятию ограничений — сингл «Who’s Got the Bag», предвкушающий возвращение клубной жизни. В заголовок песни вынесена дата 21 июля — именно в этот день в Британии должен закончиться локдаун.

А еще Скиннер обсуждает в треке актуальную повестку — от критики Бориса Джонсона до освобождения рэпера Бобби Шмерда.