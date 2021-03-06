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The Streets ждет снятия локдауна, чтобы вернуться в клуб, в новом сингле «Who’s Got the Bag»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:42

Майк Скиннер, он же The Streets, выпустил оду грядущему снятию ограничений — сингл «Who’s Got the Bag», предвкушающий возвращение клубной жизни. В заголовок песни вынесена дата 21 июля — именно в этот день в Британии должен закончиться локдаун.

А еще Скиннер обсуждает в треке актуальную повестку — от критики Бориса Джонсона до освобождения рэпера Бобби Шмерда.

Недавно у The Streets вышел первый полноценный релиз за девять лет — альбом «None of Us Are Getting Out of This Life Alive», наполненный чисто английским рэпом и экспериментами. Всего за плечами проекта Майка Скиннера шесть лонгплеев, предыдущий — «Computers and Blues» — вышел в 2011 году, а самый первый — «Original Pirate Material» — в далеком 2002-м.

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