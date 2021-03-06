Зара Ларссон представила новый альбом «Poster Girl»

На стриминговых площадках появился новый альбом шведской певицы Зары Ларссон «Poster Girl». Это ее первый полноформатный релиз за четыре года. На пластинке 12 ярких поп-композиций.
Релиз вдохновлен песнями ABBA и R&B ритмами Рианны. В лирике — любовные истории из жизни Лары и рассказы о ее первых взаимоотношениях.
По словам певицы, она «выросла как личность, создавая этот альбом». «Суть в том, что я расту, чувствую себя более комфортно и уверенно. Я больше не подросток; Я молодая женщина», — поделилась она.
За плечами 23-летней Зары Ларссон три лонгплея и четыре номинации на премию BRIT Awards. Известность к артистке пришла в 2008 году, когда она победила в шведском аналоге шоу «В Америке есть таланты». В 2012 году певица подписала контракт с лейблом TEN Music Group и выпустила дебютный мини-альбом «Introducing», который стал трижды платиновым в Швеции.