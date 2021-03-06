Такси «ВКонтакте» перечислит 30% с поездок на помощь жертвам сексуального насилия

Такси «ВКонтакте» запускает благотворительную акцию к 8 марта. В этот день 30% с каждой поездки по специальному промокоду будет направлено в центр «Сестры», который поддерживает жертв сексуализированного насилия. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Чтобы получить промокод, 8 марта нужно написать слово «Сестры» в сообщения группы «Такси ВКонтакте». Сумму перевода можно увеличить до 50%, если репостнуть на свою страницу запись про акцию.

«Все полученные средства пойдут на оказание психологической помощи и восстановление людей, столкнувшихся с насилием», — сказала руководительница центра Надежда Замотаева.

Поддержать «Сестер» можно не только заказав такси, но и купив шопер от Barking Store. О других полезных подарках к 8 марта читайте здесь.