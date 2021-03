Гибель дельфинов в Причерноморье, циклонический паук в Москве и другие новости дня

Жители черноморских городов сообщили о массовой гибели птиц и дельфинов. Причиной могут быть как нехватка пищи или вирус, так и искусственное загрязнение химикатами.

Депутат от «Единой России» прокомментировала предложение запретить аборты в частных клиниках и вывести их из ОМС. С такой инициативой ранее выступили представители партии.

Иски о защите чести обвиненных в изнасиловании нельзя удовлетворить только потому, что их за это не осудили. К такому заключению пришел Верховный суд.

В российских школах закроют доступ к негативному контенту в сети. К концу года через школьный вайфай можно будет подключиться только к верифицированным сайтам.

На Москву надвигается циклонический паук, который принесет снегопад и штормовой ветер. За воскресенье может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

В России за сутки выявили 11 022 случая коронавируса. Вылечились 15 027 человек, 441 умер.

Россияне назвали любимых писательниц. Среди зарубежных фаворитка Агата Кристи, среди отечественных — Светлана Мартынчик, известная как Макс Фрай.

Глава Twitter выставил на продажу свой первый твит в виде NFT-токена. За несколько часов стоимость лота выросла до полумиллиона долларов.

Стивен Спилберг и шоураннеры «Очень странных дел» экранизируют роман Стивена Кинга «Талисман». Продюсерами выступят сам писатель и компания Paramount Television.

SZA выпустила клип на песню «Good Days». В нем певица танцует в библиотеке и в психоделическом лесу.

Evanescence объявили дату выхода нового альбома и представили песню с него. Композицию можно послушать здесь.

В сети появился трейлер «Shoplifters of the World» — фильма, вдохновленного музыкой The Smiths. Выход картины намечен на 26 марта.