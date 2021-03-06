Депутат Госдумы предупредил о скором повышении пенсионного возраста. Песков заявление назвал ошибкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, предупредившего о скором повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это ошибочное утверждение», — заявил Песков.

Рашкин ранее заявил, что предыдущее повышение возраста выхода на пенсию было неэффективным, и в Пенсионном фонде остался «дефицит». По его словам, как только в правительстве создали группу по анализу эффективности, она пришла к выводу, что реформы недостаточно.

«Комиссия видит выход из ситуации дефицита ПФР в увеличении возраста выхода на пенсию. Будут готовить еще предложения, чтобы сделать пенсионный возраст больше, а люди просто не доживали до положенных выплат. Предполагаю, что они выдвинут эти предложения после выборов в Госдуму (пройдут в сентябре 2021 года — Прим. ред.)», — сказал депутат.

Президент Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о пенсионной реформе, согласно которому возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен на пять лет — до 65 и 60 лет к 2028 и 2034 году соответственно.

Через два месяца Депутаты ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» подали в российский Конституционный суд обращение для обжалования основных положений закона о повышении пенсионного возраста.

В апреле 2019 года Конституционный суд России в ответ на жалобу парламентариев постановил, что Конституция «не исключает возможности изменения пенсионного возраста». В документе указано, что мнения о целесообразности и последствиях реформы различны, однако решение правительства основано на «экспертно-аналитической проработке данного вопроса», и органы власти в любом случае принимают законы в интересах россиян.