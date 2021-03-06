На Москву надвигается циклонический паук. За день может выпасть четверть месячной нормы осадков

В воскресенье, 7 марта, в Москве ожидается мощный снегопад, штормовой ветер до 20 метров в секунду и снижение атмосферного давления. За день может выпасть до 8-10 миллиметров осадков — это четверть месячной нормы, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на город надвигается «мощный циклонический паук североатлантического происхождения». В воскресенье начнет сказываться влияние теплого атмосферного фронта, связанного с ним.

«Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине, классический Атлантик. Небо затянут многоярусные облака, я думаю, что в конце ночи, ближе к утру — часов в 5-6 — начнется снег, и с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться, причем обложного интенсивного характера», — цитирует слова синоптика РИА «Новости».

Ветер, отмечает Тишковец, может достигать в порывах 15-20 метров в секунду. Из‑за этого может упасть рекламная конструкция «или еще что‑нибудь». Снегопад и метель снизят видимость до километра и менее, что может создать проблемы с авиасообщением, предупреждает эксперт.