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Депутат «Единой России»: аборты нужно вывести из ОМС, поскольку они вредят здоровью и демографии

Семён Гудошников
Сегодня в 14:55

Депутат Мосгордумы от «Единой России» Людмила Стебенкова прокомментировала недавние инициативы партии, прозвучавшие на конференции проекта «Крепкая Семья». Среди них запрет пропаганды бисексуальности, полиамории и трансгендерности, а также ограничения на проведение абортов. Интервью у депутата взяла «Фонтанка».

Стебенкова, координатор проекта «Крепкая семья», считает, что «пропаганда нетрадиционной ориентации, чайлдфри, трансгендерности и всевозможных аналогичных течений не способствует увеличению рождаемости в стране и преодолению демографического кризиса». Как с этим связана пропаганда полиамории, депутат не уточнила.

Она отметила, что сейчас в группах в соцсетях пропагандируется транссексуальность, бисексуальность и ЛГБТ, а это «противоречит всем нормам законодательства». На вопрос от том, являются ли паблики, в которых эти темы просто обсуждаются, пропагандой, Стебенкова ответила ссылкой на современную правоприменительную практику.

«А вы знаете, что огромное количество таких групп сегодня закрывается правоохранительными органами и Роскомнадзором как группы, нарушающие закон о пропаганде? Ежедневно до 200 таких групп», — сказала она.

Говоря об исключении абортов из ОМС, депутат заявила, что эта медицинская процедура не способствует улучшению здоровья женщины. «В системе ОМС нужно сохранить только то, что конкретно угрожает жизни и здоровью женщины. Все остальные моменты оттуда нужно убрать», — добавила она.

Стебенкова считает, что аборты также нужно убрать из частных клиник, поскольку в них «не соблюдают ни неделю тишины, ни профилактику». «Аборт — это большое ухудшение здоровья женщины, которое зачастую ведет к бесплодию, помимо других осложнений», — цитирует ее слова «Фонтанка».

Вместо прерывания беременности депутаты «Единой России» предлагают выплачивать женщинам полтора размера МРОТ в месяц (около 19 тыс. рублей) до достижения ребенком возраста в 1,5 года. По мнению депутата, 20 тыс. рублей в месяц для женщины в Москве это «существенное подспорье».

Сейчас члены «Единой России» готовят законопроект о запрете абортов в частных клиниках и наказании за «склонение» к прерыванию беременности. Депутат Владимир Крупенников заявлял, что документы внесут в Госдуму в ближайшее время и сделают это поэтапно — по мере проработки каждого вопроса.

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