В российских школах закроют доступ к негативному контенту через Wi-Fi

До конца года в российских школах заработает Wi-Fi-сеть, которая будет предоставлять доступ только в верифицированному контенту. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА «Новости».

«Мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях, это категорически недопустимо», — сказал чиновник.

Он добавил, что до конца года все городские школы должны подключить к интернету со скоростью минимум 100 мегабит в секунду, а сельские — 50 мегабит в секунду.

Ранее о необходимости сильнее мониторить интернет, чтобы не создавать для детей «дополнительных угроз для жизни и здоровья» заявил Владимир Путин. По его словам, интернет «используется для продвижения совершенно неприемлемого контента: для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств». Он считает, что детей при помощи сети используют злоумышленники «для достижения своих собственных эгоистических „хорьковых“ целей».