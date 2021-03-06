Ученые подтвердили вред веганской диеты для здоровья костей

Веганская диета вредна для здоровья костей, выяснила группа ученых из Германии. Результаты исследования специалистов из немецкой клиники «Шарите» в Берлине, Немецкого федерального института оценки рисков, Университета Мартина Лютера и Потсдамского университета опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте приняли участие 72 человека в возрасте от 30 до 60 лет с индексом массы тела менее 30, без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и беременности. Их разделили на две группы, одна из которых не ела пищу животного происхождения, а другая съедала как минимум три порции обычного мяса или две порции колбасных изделий. Участники сдавали анализы, вели подробные дневники питания, проходили измерения веса, роста и окружности талии, а также количественное ультразвуковое исследование состояния костей и рассказали о своем образе жизни.

Различий в антропометрических показателях, физической активности, курении, образовании или употреблении алкоголя между группами не оказалось. Но веганы чаще всеядных принимали добавки, особенно с витамином B12 — 97,2% против 33,3%. К тому же ученые выяснили, что отказавшиеся от животной пищи люди имели более низкие показатели показатели по ультразвуковым исследованиям костей по сравнению с поедающими мясо. Кроме того, у них выявили пониженные уровни кальция в моче, концентрации цинка, селенопротеинов и недостаток общего количества жирных кислот.

«Различий в концентрации витаминов B12 и B6 мы не выявили. Однако веганы демонстрировали более высокие концентрации глутамина и более низкие концентрации лизина, тогда как не было различий в других аминокислотах (например, аланине, аргинине, лейцине и пролине)», — говорится в исследовании.

У веганов наблюдалась более высокая концентрация белка α-клото, который регулирует чувствительность организма к инсулину. Всеядные показывали более высокие концентрации витаминов А и В2, в то время как веганы демонстрировали более высокие концентрации витамина К1 и фолиевой кислоты.

Эксперты выяснили, что 12 из 28 биомаркеров вносят наибольший вклад в здоровье костей. Среди них: лизин, йод, тиреотропный гормон, селенопротеин P, витамин A, лейцин, белок α-клото, полиненасыщенные жирные кислоты, кальций и магний, витамин B6 и факторы роста фибробластов.

Данные подтверждают, что веганская или вегетарианская диета может защитить от многих хронических заболеваний, например, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Однако отказ от животной пищи связан с более низкой минеральной плотностью костей, что приводит к более высокому риску переломов по сравнению с теми, кто ест мясо.

В 2019 году американская компания Air Protein разработала мясо из воздуха, которое смогут есть даже веганы. За основу была взята технология, придуманная НАСА еще в 60-х годах. Она позволяла производить еду при помощи микробов-гидрогенотрофов, которые могут превращать углекислый газ в пищу.