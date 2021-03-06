Evanescence анонсировали дату выхода нового альбома и представили с него песню

Американская группа Evanescence объявила, что новый альбом «The Bitter Truth» выйдет 26 марта, и представила с него песню «Better Without You». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.
«Better Without You» будет пятым альбомом в дискографии коллектива. Предыдущая пластинку «Synthesis » артисты выпустили в 2017 году.
В прошлом году Evanescence представили песни «Wasted on You» и «The Game Is Over». Музыканты представили на них клипы, которые они сняли, соблюдая режим самоизоляции.
Evanescence существует с 1995 года, но популярность к группе пришла в 2003-м после выхода альбома «Fallen». Он разошелся тиражом в 15 млн экземпляров и принес коллективу две премии «Грэмми».