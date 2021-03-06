Evanescence анонсировали дату выхода нового альбома и представили с него песню

Американская группа Evanescence объявила, что новый альбом «The Bitter Truth» выйдет 26 марта, и представила с него песню «Better Without You». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

«Better Without You» будет пятым альбомом в дискографии коллектива. Предыдущая пластинку «Synthesis » артисты выпустили в 2017 году.