Молодежь 1980-х в трейлере комедии «Shoplifters of the World», вдохновленной музыкой The Smiths

Кинокомпания RLJE Films представила трейлер фильма «Shoplifters of the World», вдохновленного музыкой группы The Smiths. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о фанате The Smiths, который взял в заложники радиостанцию в американском Денвере, требуя, чтобы диджеи играли только музыку его любимого коллектива. В 2016 году актер Джо Манганьелло, исполнивший одну из ролей в ленте, добился разрешения на создание проекта у фронтмена The Smiths Стивена Патрика Моррисси.
В актерский состав также вошли Хелена Ховард, Эллар Колтрейн, Елена Кампурис, Ник Краузе и Джеймс Блур и Томас Леннон. Режиссером выступил Стивен Кижак. Выход картины намечен на 26 марта.
В прошлом году Моррисси выпустил свой тринадцатый сольный альбом «I Am Not a Dog on a Chain». В него вошли 11 песен, среди которых синглы «Knockabout World», «Bobby, Don’t You Think They Know?» и «Love is on Its Way Out».