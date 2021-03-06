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Молодежь 1980-х в трейлере комедии «Shoplifters of the World», вдохновленной музыкой The Smiths

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:10

Кинокомпания RLJE Films представила трейлер фильма «Shoplifters of the World», вдохновленного музыкой группы The Smiths. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о фанате The Smiths, который взял в заложники радиостанцию в американском Денвере, требуя, чтобы диджеи играли только музыку его любимого коллектива. В 2016 году актер Джо Манганьелло, исполнивший одну из ролей в ленте, добился разрешения на создание проекта у фронтмена The Smiths Стивена Патрика Моррисси.

В актерский состав также вошли Хелена Ховард, Эллар Колтрейн, Елена Кампурис, Ник Краузе и Джеймс Блур и Томас Леннон. Режиссером выступил Стивен Кижак. Выход картины намечен на 26 марта.

В прошлом году Моррисси выпустил свой тринадцатый сольный альбом «I Am Not a Dog on a Chain». В него вошли 11 песен, среди которых синглы «Knockabout World», «Bobby, Don’t You Think They Know?» и «Love is on Its Way Out».

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