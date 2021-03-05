«Я не модерирую мероприятия „Каро.Арт“»: Дмитрий Барченков рассказал о скандале кинокритиков

Кинокритик и участник проекта «Афиши» Summit Z8 Дмитрий Барченков прокомментировал колонку главного редактора «Афиши Daily» Трифона Бебутова о недавних конфликтах киножуранлистов. Полный текст поста Барченкова приводится здесь.

После публикации колонки Бебутова, кинокритик описал свою позицию в ситуации, когда он связался с PR-директором «Каро.Арт» и в дружеской беседе выразил недоумение тем, что фильм «Супернова», рассказывающий о паре гомосексуалов, предложили презентовать Зинаиде Пронченко, которая не только не относится к ЛГБТК, но и публично это сообщество никогда не поддерживала. Барченков напомнил, что ранее совершил каминг-аут как ЛГБТК-персона, и к тому же брал интервью у режиссера картины Гарри Макквина в ноябре прошлого года.

Позже он узнал, что эта беседа стала известна сотрудникам «Каро.Арт» и была подана как жалоба с его стороны. Кроме того, Пронченко пошутила, что может представлять фильмы про «незамужних женщин 30+».

«Просьба о том, чтобы люди из комьюнити или сострадающие комьюнити говорили о комьюнити ≠ приказу о том, чтобы все люди говорили о какой‑то своей условной группе», — прокомментировал Барченков заявление Пронченко.

По его словам, если в ленте есть персонажи-гомосексуалы, даже сыгранные условными гетеросексуалами, это значит, что каким‑либо образом проблема сообщества в таком фильме в любом случае поднимается. Поэтому дискуссию на такие темы, по его мнению, пока что лучше доверять представителям ЛГБТК-сообщества.

«Мы пока живем не в том идеальном мире всеобщего равенства, друзья. И вот он — случай, когда можно поговорить об этом, но и его у нас как у представителей сообщества отбирают», — написал Барченков.

По его словам, коллеги раздули скандал, хотя он просто пытался «объяснить, что такое корпоративная этика, этика меньшинств».